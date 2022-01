Bonus affitto, cosa fare in caso di domanda respinta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi si è visto respingere la domanda del Bonus affitto, il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di affitto, ha ancora la possibilità di accedervi presentando un’istanza di revisione in autotutela via PEC o raccomandata. A chiarirlo la Risposta ad Interpello dell’Agenzia Entrate del 20 gennaio 2022 numero 38. Affrontando il caso di un contribuente escluso dal sussidio a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata per l’invio delle domande, l’ADE ricorda la possibilità di presentare un’istanza di revisione in regime di autotutela al fine di accedere comunque alla misura. Introdotto con il Decreto “Ristori” il contributo spetta ai locatori a fronte delle rinegoziazioni dei canoni di locazione 2021 decise dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Analizziamo la ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi si è visto respingere ladel, il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di, ha ancora la possibilità di accedervi presentando un’istanza di revisione in autotutela via PEC o raccomandata. A chiarirlo la Risposta ad Interpello dell’Agenzia Entrate del 20 gennaio 2022 numero 38. Affrontando ildi un contribuente escluso dal sussidio a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata per l’invio delle domande, l’ADE ricorda la possibilità di presentare un’istanza di revisione in regime di autotutela al fine di accedere comunque alla misura. Introdotto con il Decreto “Ristori” il contributo spetta ai locatori a fronte delle rinegoziazioni dei canoni di locazione 2021 decise dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Analizziamo la ...

