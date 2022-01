Un uomo ha sterminato la famiglia del fratello per una lite su un' eredità

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Si aggrava la tragedia a Licata. Sono quattro familiari, tra cui due ragazzi di 11 e 15 anni, le vittime della furia omicida esplosa stamane a Licata in un appartamento di via Riesi, alla periferia della cittadina dell'Agrigentino. L'assassino si è poi suicidato. Cinque i morti del terribile fatto di sangue. Angelo Tardino, 48 anni, ha estratto l'arma e ha fatto fuoco contro l'intera: marito, moglie e i loro due figli, rispettivamente, cognata e nipoti dell'assassino. Secondo la procura di Agrigento, all'origine della tragedia vi sarebbe una furibondaper un'. I carabinieri "sono stati avvisati dopo la strage", con l'omicida "indeciso se costituirsi o suicidarsi". Infine l'è sceso in strada, è salito in auto e si è tolto la vita con la stessa pistola. Tardino ...