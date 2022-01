Roberta Metsola | perchè una presidentessa del Parlamento Europeo anti-aborto?

ilpost : Da ieri il Parlamento europeo ha una presidente antiabortista: oggi Emmanuel Macron davanti al Parlamento europeo h… - ignaziocorrao : Roberta #Metsola rappresentava il Partito popolare e ha avuto il sostegno di tutta la parte #destra del Parlamento… - vaticannews_it : #18gennaio Congratulazioni della Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea per la scelta di Ro… - POpportunita : RT @NonunadimenoF: Roberta Metsola, maltese, nota per le sue posizioni conservatrici e antiabortiste, eletta presidente Parlamento Europeo.… - ForumOss : RT @Europarl_IT: ???? Momenti chiave della prima sessione plenaria dell'anno: ??Roberta Metsola eletta @EP_President ??Priorità della presiden… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Metsola

Lo scrive in un tweet la presidente del Parlamento europeopubblicando un breve video in cui sottolinea come "la minaccia" nei confronti della popolazione di fede ebraica "resta". E ...... con le tre più alte cariche ricoperte da donne: Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, Christine Lagarde, Presidente della BCE e, neo presidente del Parlamento ..."il 27 gennaio sottolinea a tutti noi il dovere della memoria. Per non dimenticare e per continuare a lottare. Questo è l'impegno del Parlamento europeo". (ANSA) ...C’è una frenesia tutta particolare nel mondo politico in questi giorni di votazioni per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica Italiana. Il profilo da individuare, che sia uomo o donna no ...