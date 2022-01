Elezione Presidente della Repubblica: i risultati della terza votazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Elezione Presidente della Repubblica, proseguono alla Camera gli spogli per eleggere il nuovo Capo dello Stato: ecco com’è andata la terza votazione Si prosegue alla Camera nelle votazioni per l’Elezione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 26 gennaio 2022), proseguono alla Camera gli spogli per eleggere il nuovo Capo dello Stato: ecco com’è andata laSi prosegue alla Camera nelle votazioni per l’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 2a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - matteorenzi : In questo scatto del compianto Tiberio Barchielli attendo con il presidente emerito Napolitano l’elezione di Sergio… - Giu_mmi : @luddynski È letteralmente un delirio, ma lo è sempre stato. L'elezione del presidente della repubblica è sempre st… - nonleggerlo : ?? Ascelle purificate, telefonate seduttorie, votazioni per attori porno, no vax e molto altro. Lo spettacolo che… -