Covid, nella Bergamasca la curva dei contagi si raffredda: raggiunto il plateau (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il monitoraggio dell'Ats di Bergamo per la settimana 19-25 gennaio: confermata la tendenza al decremento evidenziata nella settimana precedente. «I dati mostrano un reale raffreddamento della curva, con il raggiungimento del plateau». Nessun Ambito territoriale «Covid free», ma in tutti diminuisce il tasso d'incidenza. Pesa ancora l'effetto scuola.

