Vlahovic-Juventus, trattativa nel vivo: la richiesta della Fiorentina e le ultime (Di martedì 25 gennaio 2022) Polveriera Firenze. I tifosi si sono apertamente schierati con uno striscione, inequivocabile, contro il calciatore serbo che sta spingendo, terribilmente, per vestire la maglia degli odiati (sportivamente parlando) rivali della Juventus. Da quanto trapela da voci vicine all’entourage dell’attaccante, il giocatore ha rifiutato la corte della Premier League votandosi interamente alla Vecchia Signora. Un vantaggio stratosferico, quello dei bianconeri, che potranno affrontare la trattativa con Rocco Commisso con la forza giusta per spuntarla. Ma la società viola non vuole farsi depredare passivamente del suo giovane gioiello: la trattativa c’è, ormai da ore, e l’asse Torino-Firenze torna ad infuocarsi come da tradizione. L’ultimo acquisto dei piemontesi dai toscani fu Federico Chiesa, è tutto pronto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Polveriera Firenze. I tifosi si sono apertamente schierati con uno striscione, inequivocabile, contro il calciatore serbo che sta spingendo, terribilmente, per vestire la maglia degli odiati (sportivamente parlando) rivali. Da quanto trapela da voci vicine all’entourage dell’attaccante, il giocatore ha rifiutato la cortePremier League votandosi interamente alla Vecchia Signora. Un vantaggio stratosferico, quello dei bianconeri, che potranno affrontare lacon Rocco Commisso con la forza giusta per spuntarla. Ma la società viola non vuole farsi depredare passivamente del suo giovane gioiello: lac’è, ormai da ore, e l’asse Torino-Firenze torna ad infuocarsi come da tradizione. L’ultimo acquisto dei piemontesi dai toscani fu Federico Chiesa, è tutto pronto per ...

