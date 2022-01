Tegola Fiorentina | un big positivo al COVID!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 25 gennaio 2022) I tifosi dellanon stanno di certo vivendo le ore più felici della loro vita, complice ovviamente l’ormai certo addio di Vlahovic. Per i tifosi viola però le brutte notizie non sembrano finire qui, negli ultimi minuti infatti a tenere in apprensione il popolo toscano ci ha pensato la Federazione uruguagia comunicando la positività di Lucas Torreira. Torreira si trovava in Uruguay per disputare le ultime gare di qualificazione mondiale, quando un tampone molecolare ne ha evidenziato la positività. Lucas Torreira Uruguay COVIDIl comunicato ufficiale dell’AUF -Comunicato AUF: “La AUF (Federazione uruguagia analoga alla FIGC) comunica che nella giornata di oggi due giocatori, Lucas Torreira e Diego Rossi, sono risultati positivi al Covid“.