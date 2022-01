Milan, idea last minute per la difesa: trattativa avviata con lo Schalke 04 (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Milan guarda in Germania per rafforzare la propria difesa. Tra i difensori accostati al club rossonero in questa sessione di mercato, nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo: si tratta di Malick Thiaw, centrale classe 2001 di proprietà dello Schalke 04. Malick Thiaw Cresciuto nel settore giovanile del club tedesco, Thiaw vanta 19 presenze in Bundesliga con i Die Knappen, mentre quest’anno è diventato un titolare inamovibile in Zweite Liga. Sul difensore tedesco però non c’è solo l’interesse del Milan, ma anche la forte concorrenza del Liverpool, come riportato dal sito di Gianluca di Marzio. Nessun accordo al momento tra Maldini e la dirigenza dello Schalke 04, ma Thiaw è uno degli obiettivi degli ultimi giorni di mercato e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilguarda in Germania per rafforzare la propria. Tra i difensori accostati al club rossonero in questa sessione di mercato, nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo: si tratta di Malick Thiaw, centrale classe 2001 di proprietà dello04. Malick Thiaw Cresciuto nel settore giovanile del club tedesco, Thiaw vanta 19 presenze in Bundesliga con i Die Knappen, mentre quest’anno è diventato un titolare inamovibile in Zweite Liga. Sul difensore tedesco però non c’è solo l’interesse del, ma anche la forte concorrenza del Liverpool, come riportato dal sito di Gianluca di Marzio. Nessun accordo al momento tra Maldini e la dirigenza dello04, ma Thiaw è uno degli obiettivi degli ultimi giorni di mercato e lapotrebbe decollare nelle prossime ...

Advertising

SkySport : Milan, idea Thiaw per la difesa: gioca nello Schalke 04. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato… - AntoVitiello : ?? #Milan, dopo l'uscita di #Pellegri c'è l'idea (vediamo se si concretizzerà) di fare un giovane attaccante a gennaio - Frances13758250 : RT @SkySport: Milan, idea Thiaw per la difesa: gioca nello Schalke 04. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - Emycaiazzo22 : RT @MaglieCalcio13: Milan, idea Theate - - andreastoolbox : Milan, idea Thiaw per la difesa: gioca nello Schalke 04. Le news di calciomercato | Sky Sport -