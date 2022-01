Covid oggi Toscana, 13.810 contagi: bollettino 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.810 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.810 su 94.629 test di cui 17.815 tamponi molecolari e 76.814 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.017.848. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.810 ida coronavirus in, 252022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 13.810 su 94.629 test di cui 17.815 tamponi molecolari e 76.814 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 8.017.848. L'articolo proviene da Italia Sera.

