Chiara e Ludovica | l’ironia sui social | “Parliamo di sordità | un mondo diverso tutto da ascoltare”

"L'udito non significa ascoltare, perché l'udito è un senso, ma l'ascoltare è un'arte", recita una celebre frase. E di arte e udito, si intendono bene due straordinarie ragazze, che da una passione comune e dalla loro disabilità hanno deciso di trarre il massimo, per farsi ascoltare. Ludovica Billi ha 24 anni, ne compirà 25 tra poche settimane. Viene da Fucecchio, in provincia di Firenze, poi si è trasferita a Milano per fare un master di Graphic Design. "Sono sorda dalla nascita – spiega – ho portato le protesi acustiche fino ai 7 anni. Poi ho fatto un impianto cocleare e da lì sono 'rinata'. Dopo, 10 anni di logopedia e… eccomi" dice ridendo. Chiara Bucello e Ludovica Billi hanno fondato la pagina Instagram The Deaf Soul per sensibilizzare e informare sul tema della ...

