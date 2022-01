Carlo Nordio, il candidato del centrodestra al Quirinale che diceva: «La pedofilia è un orientamento sessuale» – Il video (Di martedì 25 gennaio 2022) Il magistrato Carlo Nordio è uno dei tre nomi del centrodestra per la corsa al Quirinale, insieme al vicepresidente e assessore al Welfare nella giunta regionale lombarda Moratti e l’ex presidente del Senato Pera. Nomi che il centrosinistra ha bocciato in toto subito dopo il vertice a tre. Nordio è senza dubbio il profilo preferito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che di lui aveva già parlato negli ultimi giorni. Titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia, noto per le inchieste sulle Brigate rosse in Veneto e per il caso Tangentopoli, è stato procuratore aggiunto a Venezia. Un uomo che, sì, non ha mai avuto un incarico politico ma che più volte si è esposto sostenendo le battaglie del centrodestra, specialmente della Lega e di Fratelli d’Italia. La più nota è stata quella ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Il magistratoè uno dei tre nomi delper la corsa al, insieme al vicepresidente e assessore al Welfare nella giunta regionale lombarda Moratti e l’ex presidente del Senato Pera. Nomi che il centrosinistra ha bocciato in toto subito dopo il vertice a tre.è senza dubbio il profilo preferito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che di lui aveva già parlato negli ultimi giorni. Titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia, noto per le inchieste sulle Brigate rosse in Veneto e per il caso Tangentopoli, è stato procuratore aggiunto a Venezia. Un uomo che, sì, non ha mai avuto un incarico politico ma che più volte si è esposto sostenendo le battaglie del, specialmente della Lega e di Fratelli d’Italia. La più nota è stata quella ...

