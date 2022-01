Camerun | strage allo stadio durante la Coppa d' Africa | video

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dramma allad’di calcio. Una decine di persone, tra cui due bambini, sono morti nella calca formatasi per motivi ancora poco chiari ai cancelli d’ingresso delloOlembe della capitale del, Yaoundé, per la partita degli ottavi di finale tra i padroni di casa e le Isole Comore. Decine di persone infatti sono rimaste schiacciate nella calca formatasi in maniera improvvisa al termine della gara rimanendo calpestate. Sono una 40ina i feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi e si teme che il bilancio delle vittime possa peggiorare.

