Aldo Montano, l'emozionante lettera per Manuel: "Io sarò al tuo fianco" (Di martedì 25 gennaio 2022) Aldo Montano condivide una bellissima dedica sui social per il dolce Manuel Bortuzzo: ecco le sue parole Lo sportivo Aldo Montano ieri sera nel corso della trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha riabbracciato il suo migliore amico, Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore ha scelto di abbandonare definitivamente la Casa dopo 134 giorni, poco dopo un mese dall'uscita del campione olimpico avvenuta prima di Natale. L'amato Aldo Montano e lo sportivo Manuel Bortuzzo condividono tantissime passioni e nella Casa più spiata d'Italia la loro amicizia ha ammaliato giorno dopo giorno milioni di fan. I due gieffini ieri sera si sono finalmente riabbracciarti e nei prossimi giorni inizieranno ad allenarsi insieme per raggiungere con ...

