Salute, uno studio Usa: 10 minuti di sport al giorno eviterebbero solo negli States 110 mila morti l’anno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se ogni cittadino svolgesse 10 minuti di attività fisica al giorno, negli Stati Uniti si potrebbero evitare oltre 110 mila decessi ogni anno. È la stima contenuta in uno studio condotto da ricercatori del National Cancer Institute e dei Centers for Disease Control and Prevention americani pubblicato su Jama Internal Medicine. La ricerca ha messo in relazione il rischio di morte in 4.840 adulti tra i 40 e gli 85 anni con l’attività fisica svolta, concentrandosi in particolare su quella da moderata a vigorosa, l’equivalente dello jogging. Rispetto a chi era completamente sedentario, chi svolgeva tra i 20 e i 39 minuti al giorno di moto mostrava un rischio di morte nei 10 anni successivi del 31% più basso; il rischio si riduceva del 49% per chi svolgeva tra i 40 e i 59 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se ogni cittadino svolgesse 10di attività fisica alStati Uniti si potrebbero evitare oltre 110decessi ogni anno. È la stima contenuta in unocondotto da ricercatori del National Cancer Institute e dei Centers for Disease Control and Prevention americani pubblicato su Jama Internal Medicine. La ricerca ha messo in relazione il rischio di morte in 4.840 adulti tra i 40 e gli 85 anni con l’attività fisica svolta, concentrandosi in particolare su quella da moderata a vigorosa, l’equivalente dello jogging. Rispetto a chi era completamente sedentario, chi svolgeva tra i 20 e i 39aldi moto mostrava un rischio di morte nei 10 anni successivi del 31% più basso; il rischio si riduceva del 49% per chi svolgeva tra i 40 e i 59 ...

