Regina Elisabetta: il ritorno a Sandringham con Filippo nel cuore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avrebbe dovuto tornarci a Natale ma il Covid ha stravolto i suoi piani. Così la Regina Elisabetta ha aspettato il 23 gennaio per trasferirsi a Sandringham, dove resterà per le prossime settimane (foto d’archivio – Getty) La Regina Elisabetta ieri si è spostata a Sandringham. A darne notizia, i media d’Oltremanica. Un trasferimento che, in parte, non sorprende: è prassi, infatti, per la sovrana trascorrere il periodo delle feste natalizie nella tenuta del Norfolk. Lo scorso dicembre la pandemia aveva cambiato i suoi piani, costringendo la monarca a restare al Castello di Windsor. Il suo trasferimento a nord-est di Londra, però, era dato per imminente. E, infatti, così è stato, come vedete dalla foto qui sotto che ritrae Elisabetta in auto proprio domenica ... Leggi su amica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Avrebbe dovuto tornarci a Natale ma il Covid ha stravolto i suoi piani. Così laha aspettato il 23 gennaio per trasferirsi a, dove resterà per le prossime settimane (foto d’archivio – Getty) Laieri si è spostata a. A darne notizia, i media d’Oltremanica. Un trasferimento che, in parte, non sorprende: è prassi, infatti, per la sovrana trascorrere il periodo delle feste natalizie nella tenuta del Norfolk. Lo scorso dicembre la pandemia aveva cambiato i suoi piani, costringendo la monarca a restare al Castello di Windsor. Il suo trasferimento a nord-est di Londra, però, era dato per imminente. E, infatti, così è stato, come vedete dalla foto qui sotto che ritraein auto proprio domenica ...

