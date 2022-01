Effetto Draghi: la stangata sulle bollette provocherà la fuga da ristoranti, bar, cinema e teatri (Di lunedì 24 gennaio 2022) Contro il caro bollette gli italiani scelgono di spegnere le luci, di rinunciare alla colazione al bar e a una parte degli abbonamenti alle piattaforme streaming. Il 65% rinuncerà ai pranzi al ristorante e il 25% rinuncerà agli abbonamenti a piattaforme streaming, stessa percentuale per chi dirà no a gite fuoriporta e piccoli viaggi o eventi culturali come cinema, teatro e mostre. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Condexo, azienda che si occupa di gestioni condominiali, che ha deciso di sondare l’opinione delle famiglie alle prese con gli aumenti dei costi di elettricità e gas. Effetto Draghi, si dirà: troppo deboli le misure di compensazione per il caro bollette di gas e luce, gli italiani ne sono terrorizzati. La stangata sulle bollette ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Contro il carogli italiani scelgono di spegnere le luci, di rinunciare alla colazione al bar e a una parte degli abbonamenti alle piattaforme streaming. Il 65% rinuncerà ai pranzi al ristorante e il 25% rinuncerà agli abbonamenti a piattaforme streaming, stessa percentuale per chi dirà no a gite fuoriporta e piccoli viaggi o eventi culturali come, teatro e mostre. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Condexo, azienda che si occupa di gestioni condominiali, che ha deciso di sondare l’opinione delle famiglie alle prese con gli aumenti dei costi di elettricità e gas., si dirà: troppo deboli le misure di compensazione per il carodi gas e luce, gli italiani ne sono terrorizzati. La...

