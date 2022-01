Damilano | lettera aperta a Lo Russo | “Sicurezza e lavoro per fare ripartire città spenta”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Unaal sindaco di Torino Stefano Lo. A firmarla è Paolo, leader di Torino Bellissima e suo avversario nella corsa elettorale. Un testo in cuispiega le sue preoccupazioni per unain cui ci si sente poco sicuri e che non riesce ad essere più attrattiva per gli investimenti. “A Torino bisogna prendere il defibrillatore e faril cuore della. In altre parole, serve un intervento tempestivo, concreto e capillare sulla, in grado di restituire ai cittadini quella serenità perduta di andare ala spesa, di lasciar andare da soli i figli a scuola e di uscire auna passeggiata anche la sera tardi” scrive...