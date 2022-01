Calcio a 5, Euro 2022: due cambi tra gli Azzurri a poche ore dalla sfida contro la Slovenia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Saranno due le sostituzioni ufficiali per le quali ha optato il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Calcio a 5 Massimiliano Bellarte a poche ore dalla sfida con la Slovenia. La prima riguarda Gabriel Motta, infortunatosi al retto femorale della gamba sinistra, che verrà sostituito da Julio De Oliveira, mentre data la positività al Covid-19 di Stefano Mammarella, sarà Lorenzo Pietrangelo a prendere il posto del capitano nei Paesi Bassi. ì SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Saranno due le sostituzioni ufficiali per le quali ha optato il Commissario Tecnico della Nazionale italiana dia 5 Massimiliano Bellarte aorecon la. La prima riguarda Gabriel Motta, infortunatosi al retto femorale della gamba sinistra, che verrà sostituito da Julio De Oliveira, mentre data la positività al Covid-19 di Stefano Mammarella, sarà Lorenzo Pietrangelo a prendere il posto del capitano nei Paesi Bassi. ì SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Futsal | #Euro2022: due cambi tra gli #Azzurri a poche ore dalla sfida contro la #Slovenia - viverefano : Calcio: il debito dell'Alma Juventus ridotto a 57.753 euro - Azzurrocationic : @Cartabellotta @GiorgiaMeloni Chi prende pensione o RDC ed è fragile paga 100 euro et voilà, per voi finita fragili… - SManchester2003 : @capuanogio Un aumento di capitale al mese e vogliono vlahovic, poi il Milan deve stare attento a non spendere un e… - catesi79 : RT @sole24ore: Nel nostro Paese, che è al terzo posto al mondo per valore dei giocatori, un gol “costa“ ai tifosi in media 38,72 euro https… -