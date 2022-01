Berrettini-Monfils, Australian Open 2022: orario, data, programma, tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stamane è stato rilasciato l’ordine di gioco di martedì 25 gennaio: l’italiano Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, sarà atteso dal difficile match contro il transalpino Gael Monfils, numero 17 del tabellone, nel 5° match dall’1.00 sulla Rod Laver Arena, dove però la sessione serale inizierà con il 4° incontro alle ore 09.00 italiane. Gli Australian Open vedranno quindi scattare domani, martedì 25 gennaio, i quarti di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. In singolare domani sarà in campo soltanto un italiano, Matteo Berrettini. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stamane è stato rilasciato l’ordine di gioco di martedì 25 gennaio: l’italiano Matteo, testa di serie numero 7, sarà atteso dal difficile match contro il transalpino Gael, numero 17 del tabellone, nel 5° match dall’1.00 sulla Rod Laver Arena, dove però la sessione serale inizierà con il 4° incontro alle ore 09.00 italiane. Glivedranno quindi scattare domani, martedì 25 gennaio, i quarti di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. In singolare domani sarà in campo soltanto un italiano, Matteo. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali ...

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - WeAreTennisITA : MATTEO È UNA ROCCIA ?????? Ingiocabile al servizio, devastante da fondo campo: Matteo Berrettini batte Carreno Busta… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati ai quarti ???? Nadal ???? Shapovalov ???? Monfils ???? Berrettini #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen - lo_masi : Ho recuperato stanotte un po' di highlights dell'#AustralianOpen: Kyrgios-Kokkinakis nel doppio patrimonio UNESCO… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Matteo #Berrettini ???? vs Gael #Monfils ???? sarà l’ultimo incontro della sessione serale di martedì. Tradotto: giocano in t… -