VIDEO – Polemica da Salerno | la ricostruzione del presunto labiale di Insigne

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il gol di Lorenzoha scritto un altro piccolo pezzo di storia per il capitano azzurro con la maglia del Napoli. Il rigore del 4-1 definitivo, però, ha creato polemiche da parte della Salernitana per la decisione dell’arbitro, visto il tocco di sterno, prima che sul braccio, di Veseli, poi anche espulso.Salernitanada: ildiDanon mancano polemiche per il gol di Lorenzo. Tanto che con un, la pagina Instagram “tuttosullasalernitana” ha ricostruito ildel capitano del Napoli mentre chiacchierava con Dries Mertens. CLICCA QUI PER IL ...