Domenica In | anticipazioni puntata 23 gennaio 2022 | chi sono gli ospiti

(Di domenica 23 gennaio 2022) Come ogni, subito dopo il TG1, torna l’appuntamento conIn, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tantissimi glidi Mara Venier pronti a raccontarsi ai suoi microfoni tra vita privata e carriera, ma vediamo cosa succederà23In23In apertura spazio alla pandemia e alle ultime informazioni. In studio ci saranno il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Nino D’Angelo. In collegamento, invece, per lo spazio dedicato al Covid ci saranno Matteo Bassetti e il direttore del quotidiano Libero Alessandro ...

... che andrà in onda oggi23 gennaio 2022 su Canale 5 . Ospiti in studio Franco 126 e Gerry Scotti , che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola . Ledella nuova puntata ...... ne vedremo delle belle!Verissimo del 23 Gennaio: che nomi! Ospiti sensazionali Avete intenzione di trascorrere unapomeriggio davvero indimenticabile? Benissimo: allora non ...Come ogni domenica, subito dopo il TG1, torna l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tantissimi gli ospiti di Mara Venier pronti a raccontarsi ...Prosegue l'appuntamento con La Sposa, la fiction campione di ascolti con protagonista Serena Rossi che tornerà in onda domenica 30 gennaio con la messa in onda della terza e ultima puntata in prima vi ...