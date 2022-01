Pechino 2022, i convocati degli USA per lo sci alpino: rientro clamoroso di Tommy Ford ad un anno dall’infortunio (Di sabato 22 gennaio 2022) Mancano meno di due settimane all’inizio delle Olimpiadi di Pechino 2022 e tante Federazioni dirameranno in questi giorni le convocazioni dei vari sport. La squadra statunitense di sci alpino ha già sciolto le riserve palesando i nominativi degli atleti che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi. Non mancano le sorprese, una su tutte il rientro del gigantista Tommy Ford a tredici mesi di distanza dal grave infortunio rimediato ad Adelboden: il classe ’89, capace di vincere in Coppa del Mondo nella sua disciplina, non era atteso in terra cinese ma ha conquistato la fiducia dei tecnici a scapito di Steven Nyman (un vero peccato per il veterano, che spegnerà quaranta candeline il 12 febbraio) e Jared Goldberg. Scelta discutibile ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Mancano meno di due settimane all’inizio delle Olimpiadi die tante Federazioni diramerin questi giorni le convocazioni dei vari sport. La squadra statunitense di sciha già sciolto le riserve palesando i nominativiatleti che prenderparte alla rassegna a cinque cerchi. Non mancano le sorprese, una su tutte ildel gigantistaa tredici mesi di distanza dal grave infortunio rimediato ad Adelboden: il classe ’89, capace di vincere in Coppa del Mondo nella sua disciplina, non era atteso in terra cinese ma ha conquistato la fiducia dei tecnici a scapito di Steven Nyman (un vero peccato per il veterano, che spegnerà quaranta candeline il 12 febbraio) e Jared Goldberg. Scelta discutibile ...

Advertising

Eurosport_IT : 24 anni dopo, sarà ancora: 'QUATTRO SOTTO ZERO ' ???? - brius : RT @OGiannino: W W il parlamento francese che a 2 settimane da Giochi Invernali in Cina adotta mozione contro il 'genocidio' degli uighuri… - giovannidalloli : 'Torna quella spiacevole sensazione che il cosiddetto Occidente sia ... privo di leve strategiche contro l’abilità… - qnazionale : Olimpiadi Invernali 2022: il calendario di Pechino e gli orari gara per gara - lifestyleblogit : Covid, da Usa stop a 44 voli cinesi: ira Pechino - -