Napoli, Lozano lancia la sfida: "Scudetto? Siamo più forti dell'Inter. Non è stato facile affrontare il Covid" (Di sabato 22 gennaio 2022) In un'Intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l'attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano ha parlato del difficile momento in cui ha contratto il Coronavirus e degli obiettivi futuri, a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 22 gennaio 2022) In un'vista rilasciata a Il Corrierea Sera, l'attaccante messicano delHirvingha parlato del difficile momento in cui ha contratto il Coronavirus e degli obiettivi futuri, a...

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Lozano non ha dubbi: 'Siamo superiori all'Inter, possiamo vincere lo scudetto' - GoalItalia : Sicurezza Lozano: 'Napoli da Scudetto, siamo più forti dell'Inter' ?? - Muffiano_ : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Lozano non ha dubbi: 'Siamo superiori all'Inter, possiamo vincere lo scudetto' - Pall_Gonfiato : Napoli, Lozano lancia la sfida: 'Scudetto? Siamo più forti dell'Inter. Non è stato facile affrontare il Covid' -