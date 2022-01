Milan furioso: la Juventus gli soffia un difensore, pronta offerta monstre (Di sabato 22 gennaio 2022) La Juventus, per il prossimo anno, sta puntando un difensore rossonero; i bianconeri hanno pronta un’offerta irrinunciabile per il centrale. Alessio Romagnoli è l’oggetto dei desideri bianconeri; la Juventus, per rinforzare il reparto difensivo sta pensando al centrale azzurro e avrebbe pronta una super offerta per convincere il classe 1995. Getty ImagesDomani sera, a San Siro, si giocherà Milan Juventus. Match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre ma attenzione anche al mercato; la società bianconera, infatti, ha messo gli occhi su Alessio Romagnoli. Il contratto del centrale scade il prossimo trenta giugno e la trattativa per il rinnovo non è ancora giunta ad una conclusione positiva. Forte fisicamente, abile nel ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 gennaio 2022) La, per il prossimo anno, sta puntando unrossonero; i bianconeri hannoun’irrinunciabile per il centrale. Alessio Romagnoli è l’oggetto dei desideri bianconeri; la, per rinforzare il reparto difensivo sta pensando al centrale azzurro e avrebbeuna superper convincere il classe 1995. Getty ImagesDomani sera, a San Siro, si giocherà. Match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre ma attenzione anche al mercato; la società bianconera, infatti, ha messo gli occhi su Alessio Romagnoli. Il contratto del centrale scade il prossimo trenta giugno e la trattativa per il rinnovo non è ancora giunta ad una conclusione positiva. Forte fisicamente, abile nel ...

