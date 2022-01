Leicester City vs Brighton & Hove Albion: pronostico e formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Brighton & Hove Albion cercheranno di allungare la loro serie di imbattibilità in Premier League a sei partite quando si recheranno al King Power Stadium per affrontare il Leicester City domenica 23 gennaio. I Seagulls sono attualmente noni in classifica, raccogliendo 29 punti nelle 21 partite di campionato di questa stagione, mentre il Leicester è decimo, quattro punti dietro i loro avversari qui con due partite in mano. Il calcio di inzio di Leicester City vs Brighton & Hove Albion è previsto alle 15. Prepartita Leicester City vs Brighton & Hove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022)cercheranno di allungare la loro serie di imbattibilità in Premier League a sei partite quando si recheranno al King Power Stadium per affrontare ildomenica 23 gennaio. I Seagulls sono attualmente noni in classifica, raccogliendo 29 punti nelle 21 partite di campionato di questa stagione, mentre ilè decimo, quattro punti dietro i loro avversari qui con due partite in mano. Il calcio di inzio divsè previsto alle 15. Prepartitavs...

