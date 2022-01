Johnny Depp sarà Luigi XV nel prossimo film di Maiwenn (Di sabato 22 gennaio 2022) Johnny Depp è pronto per tornare sul grande schermo. Dopo un tumultuoso divorzio da Amber Heard a seguito di accuse di violenza domestica, Depp dovrebbe interpretare il re Luigi XV nel film in uscita del regista francese Maiwenn. Quando inizieranno le riprese? Il film è prodotto da Why Not Productions di Pascal Caucheteux e Gregoire Sorlat, con Wild Bunch International che si occupa delle vendite mondiali. La produzione inizierà nell’estate 2022, ambientata principalmente alla Reggia di Versailles. Johnny Depp sarà Luigi XV: Trama Sebbene il titolo e la trama del film non siano stati ancora rivelati, il re Luigi XV, soprannominato “l’amato”, regnò per quasi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022)è pronto per tornare sul grande schermo. Dopo un tumultuoso divorzio da Amber Heard a seguito di accuse di violenza domestica,dovrebbe interpretare il reXV nelin uscita del regista francese. Quando inizieranno le riprese? Ilè prodotto da Why Not Productions di Pascal Caucheteux e Gregoire Sorlat, con Wild Bunch International che si occupa delle vendite mondiali. La produzione inizierà nell’estate 2022, ambientata principalmente alla Reggia di Versailles.XV: Trama Sebbene il titolo e la trama delnon siano stati ancora rivelati, il reXV, soprannominato “l’amato”, regnò per quasi ...

