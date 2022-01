Covid, Ricciardi: “Tamponi per tutti e in 8 giorni siamo fuori dall’emergenza. Puntare sulla ventilazione nelle scuole” (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, per uscire dall'emergenza pandemica bisognerebbe fare uno screening di massa della popolazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, per uscire dall'emergenza pandemica bisognerebbe fare uno screening di massa della popolazione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Ricciardi: “Tamponi per tutti e in 8 giorni siamo fuori dall’emergenza. Puntare sulla ventilazione nelle scu… - drsmoda : RT @MMaXXprIIme: Covid, Ricciardi: 'Test per tutti e in 8 giorni siamo fuori da pandemia' Cioè abbiamo trascorso 2 anni di merda quando i… - melinacugliari : RT @metaanto: Il consulente ' rosso' di Speranza, sogna il pugno di ferro. Intervistato da Repubblica, Ricciardi, ha illustrato la sua ulti… - RomanatoM : RT @metaanto: Il consulente ' rosso' di Speranza, sogna il pugno di ferro. Intervistato da Repubblica, Ricciardi, ha illustrato la sua ulti… - Marisab79879802 : RT @metaanto: Il consulente ' rosso' di Speranza, sogna il pugno di ferro. Intervistato da Repubblica, Ricciardi, ha illustrato la sua ulti… -