(Di venerdì 21 gennaio 2022), coreografo ed ex concorrente di '' di Maria De Filippi, è stato vittima di un pestaggio a sfondo omofobo . Il 27enne la sera del 15 gennaio si trovava in un bar nel quartiere di ...

leggoit : Simone Baroni, l'ex ballerino di #Amici: «Picchiato perché gay». Ecco cosa gli è accaduto - LucillaMasini : RT @ilvocio: Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici picchiato perché gay. Scommettiamo che se Salvini fosse suo padre, al posto di sparare… - ilvocio : Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici picchiato perché gay. Scommettiamo che se Salvini fosse suo padre, al posto… - Frances90832167 : RT @fabrizio19651: Che fine hanno fatto i buoni propositi di riproporre la #leggezan ? #ddlZan Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici pic… - infoitcultura : Simone Baroni (ex Amici) vittima di pestaggio/ 'Mi urlavano fr*cio, ho ripreso tutto' -

Simone Baroni, coreografo ed ex concorrente di «Amici » di Maria De Filippi, è stato vittima di un pestaggio a sfondo omofobo. Il 27enne la sera del 15 gennaio si trovava in un bar nel quartiere di ...