Pedofilia Monaco | il Papa | ' Forte impegno per dare giustizia alle vittime di abusi'

Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - petergomezblog : Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negl… - euronewsit : #Ratzinger accusato di aver coperto casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco. Il rapporto, commissionato… - blogfp : RT @fam_cristiana: Abusi a Monaco di Baviera: un rapporto denuncia 497 casi in 74 anni - Frankf1842 : RT @petergomezblog: Pedofilia, rapporto sulla diocesi di Monaco retta Ratzinger: 497 vittime di abusi. Il Papa emerito accusato di negligen… -

... all'indomani del Rapporto sugli abusi compiuti dal 1945 al 2019 nella diocesi didi Baviera, di cui è stato titolare il papa emerito Benedetto XVI dal 1977 al 1982, e per questo chiamato in ......ore dalla pubblicazione del rapporto sugli abusi compiuti dal 1945 al 2019 nella diocesi di... fondata nel 1989 da don Fortunato Di Noto per contrastare la piaga della: ' L'abuso sui ...L'intervento del Pontefice giunge a 24 ore dalla pubblicazione del rapporto sugli abusi compiuti dal 1945 al 2019 nella diocesi di Monaco di Baviera ...'Si prende un prima decisione sbagliata. Se ne prende una seconda. E poi accade che, senza volerlo, chi ha la responsabilita' diventi complice ...