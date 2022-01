Mino Raiola dimesso dall’ospedale: le sue condizioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le sue condizioni. Nella giornata di oggi il noto procuratore Mino Raiola è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano in seguito ad alcuni semplici controlli di routine che avevano smentito immediatamente le voci che lo vedevano ricoverato in terapia intensiva a causa di problemi polmonari. Raiola Ricovero condizioni“Sta bene… si è trattato solo di una fake news di cattivo gusto messa in giro“, ha dichiarato oggi un suo collaboratore. Le sue condizioni, dunque, sono buone e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Tutto è bene quel che finisce bene. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le sue. Nella giornata di oggi il noto procuratoreè statoSan Raffaele di Milano in seguito ad alcuni semplici controlli di routine che avevano smentito immediatamente le voci che lo vedevano ricoverato in terapia intensiva a causa di problemi polmonari.Ricovero“Sta bene… si è trattato solo di una fake news di cattivo gusto messa in giro“, ha dichiarato oggi un suo collaboratore. Le sue, dunque, sono buone e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Tutto è bene quel che finisce bene. Matteo Brignone

