Jessica Selassiè | i suoi capelli vanno a fuoco a cena | panico nella casa del GF Vip VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di quella che sembrava essere una comune e tranquillaall’interno delladel GF Vip,ha avuto un incidente in quanto isono andati letteralmente a. Purtroppo non si tratta di un eufemismo, in quanto la giovane ha rischiato davvero parecchio e si è spaventata molto. I L'articolo proviene da KontroKultura.