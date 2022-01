Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 179.106 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 188.797). Le vittime sono… - fanpage : Uno studio francese condotto sui dati di 46 milioni di cittadini mostra che i vaccini Covid a mRNA non aumentano il… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-216). A fronte di 202.298 tamponi effettuati, sono 32.677 i nuovi positiv… - orizzontescuola : Dati covid scuola, sindacati convocati dal Ministero: tavolo sulla sicurezza il 24 gennaio - The_Real_Ref : @Marcute1982 @HoloPasta_fan @barbarab1974 Ma se lo ha detto pure Bassetti che i dati sono fasulli, il 34% delle per… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati covid

Sky Sport

... 179.106 contagi e 373 morti: iper regione 21 gennaio 21 Gennaio 2022 Sono 179.106 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio 2022, secondo ie i numeri... Read More ...... 179.106 contagi e 373 morti: iper regione 21 gennaio 21 Gennaio 2022 Sono 179.106 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio 2022, secondo ie i numeri... Read More ..."La frammentazione e i messaggi discrepanti tra di noi aumentano l'incertezza, indeboliscono la fiducia nella vaccinazione e riducono il senso di accettazione delle misure di sanità pubblica e delle r ...La «variante sotto inchiesta» spaventa l'Inghilterra. Dal 6 dicembre le autorità inglesi hanno afferamato che Whole Genome Sequencing ha identificato 426 infezioni ...