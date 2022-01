Bollette: Cdm convocato alle 11.15, sul tavolo anche dl sostegni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato convocato per le 11.15. All'esame del governo il decreto-legge per i sostegni ai settori colpiti dal Covid-19 e il caro Bollette, il ddl delega sul codice della ricostruzione e un dpr sul registro pubblico delle opposizioni. Lo rende noto Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è statoper le 11.15. All'esame del governo il decreto-legge per iai settori colpiti dal Covid-19 e il caro, il ddl delega sul codice della ricostruzione e un dpr sul registro pubblico delle opposizioni. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Advertising

ZenatiDavide : Bollette: Al via cabina regia con Draghi, dopo Cdm. Salvini: sul Colle soluzione rapida: Al via a Palazzo Chigi la… - TV7Benevento : Bollette: Cdm convocato alle 11.15, sul tavolo anche dl sostegni... - FabrizioMauri4 : RT @AnnalisaChirico: Caro energia, il decreto #bollette oggi in Cdm. Leggi qui ?? #LaChirico - AnnalisaChirico : Caro energia, il decreto #bollette oggi in Cdm. Leggi qui ?? #LaChirico - E_Futura : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #21gennaio. Tra i temi: ??Conte e Salvini si sono incontrati per parlare di Quirinale… -