Una nuvola di tulle firmata Giambattista Valli: la nuova collezione Haute Couture (Di giovedì 20 gennaio 2022) Life&People.it Le sfilate Haute Couture tornano nella Ville Lumiere e tra i primi eventi in calendario ci stupisce ancora una volta Giambattista Valli con la sua nuova collezione moda Primavera Estate 2022. Tra eventi in presenza e quelli svolti in modalità streaming, la città di Parigi si conferma ancora una volta come uno dei palcoscenici più ambiti nel panorama della moda mondiale. Bellezza e sogno sono due caratteristiche che hanno segnato l'ultima sfilata del brand Italiano, con un codice espressivo che riesce ad unire i poli opposti del prêt-à-porter e dell'Haute Couture. Abiti che ricordano soffici nuvole, materializzate in tulle In una città pressoché vuota, dominata dall'incombete presenza del virus, ci pensa ...

