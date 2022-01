Le motivazioni dell’espulsione di Djokovic: «Poteva influenzare le persone portandole all’emulazione» (Di giovedì 20 gennaio 2022) È lunga e articolata la sentenza con cui i giudici hanno espulso Djokovic dall’Australia, ben 31 pagine in cui si leggono diverse motivazioni tra cui una che la Gazzetta dello Sport riporta oggi “Una star dello sport può influenzare persone di tutte le età portandole all’emulazione”. Secondo i giudici dunque, una delle principali motivazioni per cui il campione di tennis novax è stato espulso sta nel fatto che il suo atteggiamento, se suffragato, avrebbe potuto essere di esempio. Il collegio giudicante presieduto da James Allsop spiega “A gennaio 2022, Djokovic non è ancora vaccinato. Il fatto che avesse una ragione per non vaccinarsi ora, avendo contratto il Covid intorno al 16 dicembre 2021 non dice nulla sulla sua posizione nei molti mesi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) È lunga e articolata la sentenza con cui i giudici hanno espulsodall’Australia, ben 31 pagine in cui si leggono diversetra cui una che la Gazzetta dello Sport riporta oggi “Una star dello sport puòdi tutte le età”. Secondo i giudici dunque, una delle principaliper cui il campione di tennis novax è stato espulso sta nel fatto che il suo atteggiamento, se suffragato, avrebbe potuto essere di esempio. Il collegio giudicante presieduto da James Allsop spiega “A gennaio 2022,non è ancora vaccinato. Il fatto che avesse una ragione per non vaccinarsi ora, avendo contratto il Covid intorno al 16 dicembre 2021 non dice nulla sulla sua posizione nei molti mesi ...

