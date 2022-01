Volley, Coppa Italia 2021/2022: Perugia vola in semifinale, Padova battuta 3-0 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Sir Safety Conad Perugia supera 3-0 (25-15, 25-23, 25-21) la Kioene Padova nella sfida valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di Volley maschile. La formazione veneta si trova subito ad inseguire, riuscendo a mettere pressione ai padroni di casa solo nella seconda frazione. I Block Devils però completano la rimonta e chiudono la partita in tre set, confermando i pronostici. Padova dunque saluta la Coppa Italia, mentre gli uomini di Grbic torneranno in campo a Bologna per la Final Four. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI LA PARTITA – Ottimo avvio di Perugia (5-1), che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Sir Safety Conadsupera 3-0 (25-15, 25-23, 25-21) la Kioenenella sfida valevole per i quarti di finale della Del MonteSuperlegadimaschile. La formazione veneta si trova subito ad inseguire, riuscendo a mettere pressione ai padroni di casa solo nella seconda frazione. I Block Devils però completano la rimonta e chiudono la partita in tre set, confermando i pronostici.dunque saluta la, mentre gli uomini di Grbic torneranno in campo a Bologna per la Final Four. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI LA PARTITA – Ottimo avvio di(5-1), che ...

