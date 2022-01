Totocalcio 15-16-17 gennaio 2022 | risultati | vincite | soldi e montepremi Ecco chi ha vinto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I, lee ildel secondo concorso del nuovocon le partite del 15-16-17. Dopo la tre giorni di partite l’Agenzie delle Dogane e del Monopoli ha pubblicato iufficiali e la ripartizione delle variee delle quote. Dei sei concorsi ben quattro sono stati annullati, come da regolamento, per via dei match rinviati tra Tottenham-Arsenal e Vicenza-Alessandria. In questo caso iverranno rimborsati. Attive invece la ‘formula sette’ e la ‘formula nove’: ben 58 persone hanno centrato il 7 per una vincita di 155 euro a testa, mentre il nove è stato centrato da una sola giocata: il fortunato ha diritto a prendersi tutti i 7.832 euro in palio.i ...