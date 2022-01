Scream: perché il significato satirico del film è giusto e al contempo errato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torniamo a parlare di Scream del 2022, e per l'esattezza della sua componente satirica, meno pungente rispetto agli altri capitoli della saga. Da quando Randy Meeks si è messo a spiegare le regole dell'horror, nell'ormai lontano inverno del 1996, il franchise di Scream si è fatto notare per la sua componente autoreferenziale e satirica: una lettera d'amore al genere che allo stesso tempo prendeva in giro la propria appartenenza al genere stesso, dalle convenzioni più ovvie ("Mai dire che tornerai subito") a dettagli sempre più specifici come quelli legati a sequel e remake. Anche il quinto film uscito nel 2022, attualmente nelle sale, mantiene viva la tradizione autoriflessiva della saga, ma a questo giro si percepisce che manca un po' il mordente … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Torniamo a parlare didel 2022, e per l'esattezza della sua componente satirica, meno pungente rispetto agli altri capitoli della saga. Da quando Randy Meeks si è messo a spiegare le regole dell'horror, nell'ormai lontano inverno del 1996, il franchise disi è fatto notare per la sua componente autoreferenziale e satirica: una lettera d'amore al genere che allo stesso tempo prendeva in giro la propria appartenenza al genere stesso, dalle convenzioni più ovvie ("Mai dire che tornerai subito") a dettagli sempre più specifici come quelli legati a sequel e remake. Anche il quintouscito nel 2022, attualmente nelle sale, mantiene viva la tradizione autoriflessiva della saga, ma a questo giro si percepisce che manca un po' il mordente …

