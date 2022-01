Quirinale, ore decisive per candidatura di Berlusconi. Conte, Letta e Speranza: 'Nessuna intesa su nome, parleremo con Centrodestra' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Così il segretario del Pd, al termine del vertice con i leader di M5s e Leu. 'Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi'. Intanto inizia a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Così il segretario del Pd, al termine del vertice con i leader di M5s e Leu. 'Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi'. Intanto inizia a ...

