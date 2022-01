Domenica In, il dramma: morto a 58 anni Lorenzo Castellano, il lutto che travolge la tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un dramma colpisce la televisione italiana: a 58 anni è morto l'autore Lorenzo Castellano, firma del Grande Fratello, di Domenica In e del reality La Talpa. Figlio d'arte, aveva un tumore che purtroppo non gli ha dato scampo. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato insieme a Pippo Baudo, Enrico Montesano, Giancarlo Magalli, Teo Mammuccari, Lorella Cuccarini e Tiberio Timperi. Lorenzo Castellano è morto a Roma in seguito a un linfoma che gli era stato diagnosticato mesi fa: i funerali si sono svolti nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, nella chiesa romana di Sant'Agnese. Nato il 19 febbraio 1963 a Roma, era figlio di Franco Castellano, regista e sceneggiatore che insieme a Giuseppe Moccia formò la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Uncolpisce la televisione italiana: a 58l'autore, firma del Grande Fratello, diIn e del reality La Talpa. Figlio d'arte, aveva un tumore che purtroppo non gli ha dato scampo. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato insieme a Pippo Baudo, Enrico Montesano, Giancarlo Magalli, Teo Mammuccari, Lorella Cuccarini e Tiberio Timperi.a Roma in seguito a un linfoma che gli era stato diagnosticato mesi fa: i funerali si sono svolti nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, nella chiesa romana di Sant'Agnese. Nato il 19 febbraio 1963 a Roma, era figlio di Franco, regista e sceneggiatore che insieme a Giuseppe Moccia formò la ...

