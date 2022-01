Tonga isolata dal mondo, allarme per una nuova eruzione (Di martedì 18 gennaio 2022) Avvolte dalla cenere, senza internet, in black - out elettrico, con le linee telefoniche interrotte e le comunicazioni affidate a qualche satellitare: a tre giorni dall'eruzione del vulcano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Avvolte dalla cenere, senza internet, in black - out elettrico, con le linee telefoniche interrotte e le comunicazioni affidate a qualche satellitare: a tre giorni dall'del vulcano ...

