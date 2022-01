**Scuola: Bianchi, 'nel Pnrr 12,5 miliardi per fare grandi investimenti'** (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gen. - (Adnkronos) - "Quando si apre una nuova scuola è sempre una festa per tutta la comunità, in particolare questa che nasce dall'impegno comune degli enti locali ma anche di un'impresa, che dimostra ancora una volta che quando il dialogo fra pubblico e privato funziona, funziona anche la comunità nel suo insieme. E' un grandissimo risultato che farà da riferimento a tutto il sistema nazionale. Noi, come sistema nazionale, stiamo facendo dei grossissimi investimenti nelle scuole, con 12,5 miliardi nel Pnrr, e abbiamo bisogno di esempi concreti. Questo è l'esempio concreto a cui riferiremo tutte le nostre azioni". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Sesto Fiorentino (Firenze) dove ha presenziato all'inaugurazione del liceo 'Enriquez Agnoletti'. Il nuovo edificio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Firenze, 18 gen. - (Adnkronos) - "Quando si apre una nuova scuola è sempre una festa per tutta la comunità, in particolare questa che nasce dall'impegno comune degli enti locali ma anche di un'impresa, che dimostra ancora una volta che quando il dialogo fra pubblico e privato funziona, funziona anche la comunità nel suo insieme. E' unssimo risultato che farà da riferimento a tutto il sistema nazionale. Noi, come sistema nazionale, stiamo facendo dei grossissiminelle scuole, con 12,5nel, e abbiamo bisogno di esempi concreti. Questo è l'esempio concreto a cui riferiremo tutte le nostre azioni". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, a Sesto Fiorentino (Firenze) dove ha presenziato all'inaugurazione del liceo 'Enriquez Agnoletti'. Il nuovo edificio ...

