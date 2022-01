Quirinale, le pretese della Lega: 'Se anche Berlusconi fallisse non regaleremo la presidenza alla sinistra' (Di martedì 18 gennaio 2022) I timori di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sul candidato della destra restano ancora molti. Lui era stato tra i primi a esortare il suoi partito e il centrodestra a cercare un ... Leggi su globalist (Di martedì 18 gennaio 2022) I timori di Riccardo Molinari, capogruppoCamera, sul candidatodestra restano ancora molti. Lui era stato tra i primi a esortare il suoi partito e il centrodestra a cercare un ...

