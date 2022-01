Covid-19 Italia, 18 gennaio: nuovo record di morti (414) e contagi (228.178), la pandemia non arretra (Di martedì 18 gennaio 2022) Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Covid 9.018.425 persone mentre le vittime salgono a 141.825. In totale sono 6.314.444 le persone guarite L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Dall'inizio dell'emergenza sono stateate dal9.018.425 persone mentre le vittime salgono a 141.825. In totale sono 6.314.444 le persone guarite L'articolo proviene da Firenze Post.

