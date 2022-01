Cosa rischia il traffico aereo negli Usa con il lancio del 5G (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Alla fine ha ceduto anche Verizon. Dopo At&t anche l'altro colosso della telefonia mobile Usa ha deciso per un nuovo rinvio dell'accensione delle sue antenne 5G nei pressi degli aeroporti statunitensi. American Airlines e United avevano avvertito che, con l'accensione delle torrette, ci potrebbero essere "gravi problemi operativi" al trasporto aereo. Con il 5G rischio "caos" Tutto ha inizio a inizio dicembre, quando alcune compagnie statunitensi hanno avvertito del potenziale "caos" che potrebbe derivare dall'istallazione delle antenne nelle aree di decollo e atterraggio, temendo "potenziali interferenze" tra le frequenze usate dalla nuova tecnologia di internet mobile e la strumentazione degli aerei. At&t in una nota si è detta "sconcertata" dai ritardi dell'autorità americana, la Faa, mentre la Casa Bianca ha fatto sapere che sono in corso discussioni ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Alla fine ha ceduto anche Verizon. Dopo At&t anche l'altro colosso della telefonia mobile Usa ha deciso per un nuovo rinvio dell'accensione delle sue antenne 5G nei pressi degli aeroporti statunitensi. American Airlines e United avevano avvertito che, con l'accensione delle torrette, ci potrebbero essere "gravi problemi operativi" al trasporto. Con il 5G rischio "caos" Tutto ha inizio a inizio dicembre, quando alcune compagnie statunitensi hanno avvertito del potenziale "caos" che potrebbe derivare dall'istallazione delle antenne nelle aree di decollo e atterraggio, temendo "potenziali interferenze" tra le frequenze usate dalla nuova tecnologia di internet mobile e la strumentazione degli aerei. At&t in una nota si è detta "sconcertata" dai ritardi dell'autorità americana, la Faa, mentre la Casa Bianca ha fatto sapere che sono in corso discussioni ...

