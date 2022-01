Vaccino Covid | dati e grafici sulle somministrazioni in Italia | regione per regione

Advertising

GuidoDeMartini : SI FA STRADA UN’IPOTESI PREOCCUPANTE. I dati ufficiali del governo del Regno Unito parrebbero suggerire che la popo… - GiovaQuez : Ieri effettuate quasi 92mila prime dosi di vaccino, dato più alto da settembre 2021 #COVID - sole24ore : ?? #Covid, perché #Ema e #Oms frenano sulla quarta dose: - ilconteamar : RT @ilpazinglese: Sono stato positivo al Covid (stavo benissimo, nessun sintomo). Tornato negativo, a calci nel sedere i miei familiari mi… - Mirko79045720 : Scioccato dalla notizia di questa ragazza incinta,rifiutata dal PS poiché senza tampone,perde il bambino.Pezzi di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

QUOTIDIANO NAZIONALE

LA GUIDA 1 " Tutto quello che c'è da sapere sui numeri delper non commettere errori LA GUIDA 2 " Chi ha l'asma può fare il? Cosa accade se ci si contagia con Omicron e Delta? E l'...BELLUNO - Vi ricordate il giorno in cui migliaia di anziani, in coda per ilanti -, paralizzarono la viabilità a Belluno? Era il 13 marzo di un anno fa e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti era stato costretto a chiamare i carabinieri ...Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - "Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino" anti Covid "somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in soli 7 giorni dall'inizio della campa ...Tel Aviv, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Israele riduce a 5 giorni la quarantena per i positivi a Covid asintomatici. Lo ha annunciato il premier ...