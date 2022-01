Advertising

iconanews : Usa: Jill Biden, non pensavo di dover consolare tanto il paese -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Jill

Rai News

Dopo gli incendi,Biden, 70 anni, è volata a consolare le persone in Wisconsin, dove un'auto ha travolto una parata di Natale uccidendo cinque persone, tra cui un bimbo. Poi qualche giorno fa è ...Oggi prende il via negli, sulla rete The CW, Naomi , nuova serie dedicata a una supereroina creata e prodotta da Ava ... Ava DuVernay eBlankenship sono coinvolte come sceneggiatrici e ...Disastri naturali, la pandemia e le polarizzazioni all'interno del paese. Jill Biden riflette sul suo ruolo da First Lady e confessa che non si aspettava di dover fare così tanto da consolatrice. (ANS ...In a year of firsts as the oldest U.S. sitting president and the first first lady with a job, Joe and Jill Biden are paving new ground. (Jan. 17) ...