Ruggi | 19mila euro all’Arcidiocesi per assistenza religiosa in novembre e dicembre

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Porta il numero 744 la deliberazione del 2021 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona con la quale veniva “rinnovato il rapporto convenzionale con l’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, per il servizio dicattolica da garantire presso i presidi ospedalieri ‘G. Da Procida’, ‘G. Fucito’ e ‘San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno’”. Fatti i conti, in gennaio il direttore Affari Generali dell’Azienda ospedaliera ha quindi comunicatodi Salerno-Campagna-Acerno che corrisponderà “un compenso mensile di10.478,33, per un totale complessivo di 750 ore (articolo 11)”. Nella determina dirigenziale numero 31 dell’11 gennaio 2022, avente ad oggetto “liquidazione ...