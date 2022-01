Renzi sul Quirinale apre a Draghi prossimo presidente della Repubblica: la strategia del leader di Italia Viva (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siamo agli sgocciali, tra una settimana, infatti, si entrerà nel vivo dell’elezione del presidente della Repubblica. L’addio a Mattarella è sempre più vicino e il presidente della Camera Fico ha messo in atto la strategia per le votazioni in campo dal 24 gennaio: si voterà una volta al giorno tutti i giorni nella speranza di concludere entro il 3 febbraio. Intanto il centrodestra resta unito sul nome di Berlusconi, e anche Renzi, nelle ultime ore, ha scoperto almeno qualcuna delle sue carte. Renzi apre a Draghi come presidente della Repubblica Per Renzi la papabile candidatura di Berlusconi al Quirinale finirà in un nulla di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siamo agli sgocciali, tra una settimana, infatti, si entrerà nel vivo dell’elezione del. L’addio a Mattarella è sempre più vicino e ilCamera Fico ha messo in atto laper le votazioni in campo dal 24 gennaio: si voterà una volta al giorno tutti i giorni nella speranza di concludere entro il 3 febbraio. Intanto il centrodestra resta unito sul nome di Berlusconi, e anche, nelle ultime ore, ha scoperto almeno qualcuna delle sue carte.comePerla papabile candidatura di Berlusconi alfinirà in un nulla di ...

