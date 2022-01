Olimpiadi di Pechino, torna l’incubo Covid-19: annullata vendita dei biglietti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Salgono parallelamente l’ansia per il contagio e l’attesa per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Ma cosa devono attendersi gli appassionati e gli sportivi riguardo alla vendita dei biglietti?… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Salgono parallelamente l’ansia per il contagio e l’attesa per i Giochi Olimpici invernali di2022. Ma cosa devono attendersi gli appassionati e gli sportivi riguardo alladei?… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsport : Pattinaggio artistico, i convocati dell'Italia per Pechino 2022: alle Olimpiadi Invernali cinque uomini e quattro d… - infoitsport : Olimpiadi Pechino 2022: le quote dell'Italia sport per sport. Si è rinunciato ad una carta nello sci di fondo! - inews__24 : ??? Olimpiadi #Pechino2022, si entrerà solo con invito ??I dettagli - ematr_86 : RT @Eurosport_IT: 24 anni dopo, sarà ancora: 'QUATTRO SOTTO ZERO ' ???? - OA_Sport : Al momento l'Italia sarebbe presente in 87 delle 109 gare con 120 atleti (74 uomini e 46 donne). Entro lunedì 24 tu… -